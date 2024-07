Cittadini di Brusegana in festa, inaugurato l'accesso ciclopedonale

Ieri mattina, 19 luglio, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo accesso ciclopedonale che da via Monte Cinto permetterà il passaggio verso il lungargine Boschetto, un’opera voluta dagli abitanti del quartiere Brusegana che potranno ora contare su un percorso agevolmente utilizzabile non solo da pedoni e ciclisti, ma anche dalle persone a mobilità ridotta o difficile, come disabili e anziani.

La storia

Prima di questo intervento l’accesso avveniva attraverso un piccolo sentiero creatosi nel tempo ma che non aveva le caratteristiche necessarie per essere utilizzabile in modo sicuro, e che soprattutto attraversava una proprietà privata. L’amministrazione comunale di Padova ha quindi deciso di espropriare una piccola fetta di terreno in modo da poter realizzare un passaggio adeguato alle aspettative del quartiere. Per realizzarlo sono stati impegnati dall’amministrazione comunale 45 mila euro.

Il taglio del nastro

Il taglio del nastro è stato effettuato dal vicesindaco Andrea Micalizzi, alla presenza di molti cittadini del quartiere, del presidente della consulta 6a Luciano Sardena e del consigliere comunale Gianni Berno. Il vicesindaco Andrea Micalizzi, il cui assessorato ha seguito i lavori, ha dichiarato: «Si tratta di un passaggio importante, molto richiesto dai residenti verso un lungargine, molto bello, che di recente abbiamo anche illuminato. Una soluzione anche semplice, se vogliamo, ma che creerà un grande vantaggio per gli abitanti del quartiere, che non dovranno più fare percorsi difficoltosi per raggiungere ed usufruire di un luogo naturale di grande bellezza. Era un impegno che ci eravamo presi ascoltando le giuste richieste del comitato di quartiere e lo abbiamo mantenuto». Luciano Sardena, presidente della consulta 6a, ha aggiunto: «Questa è un’opera che darà vantaggio a tutti i residenti di Brusegana. Voglio ringraziare il comitato dei residenti, il consigliere Berno e il vicesindaco Micalizzi per l’impegno costante che ha permesso di arrivare alla conclusione con successo di un percorso iniziato nel 2019». Gianni Berno, consigliere comunale, ha concluso: «Questo accesso dà l’opportunità a persone di ogni età di poter fruire di un argine che è meraviglioso. Grazie alla mobilitazione e all’impegno di tanti cittadini, raccolto dall’amministrazione, ora possiamo inaugurare questa opera di quartiere piccola, ma dal grande valore».