Padova nella top 10 tra le città più innovative, sul podio Milano, Roma e Napoli

Basandosi sui dati ufficiali delle Camere di Commercio, Ener2Crowd, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green ha scattato la fotografia dello status quo dell’innovazione in Italia ed ancora una volta è Milano (Città Metropolitana) a confermarsi quale «Capitale dell’Innovazione», al primo posto assoluto con ben 2.688 startup innovative (su un totale nazionale di 13.682 startup) e ben 619 pmi innovative (su un totale nazionale di 2.681): insomma un totale (tra startup e pmi) di 3.307 imprese innovative, pari al 20,21% del totale italiano. Padova però è nella top ten.

La top ten

Sul podio nel ranking stilato da Ener2Crowd troviamo anche la Città Metropolitana di Roma (11,47% del totale nazionale) con 1.877 imprese innovative (1.552 startup e 325 pmi) e quella di Napoli (5,34%) con 873 imprese innovative (771 startup e 102 pmi). Nella top-10 poi anche Torino (4,11%) con 672 imprese innovative (537 startup e 135 pmi); Bari (2,44%) con 399 imprese innovative (338 startup e 61 pmi); Bologna (2,32%) con 380 imprese innovative (299 startup e 81 pmi); Salerno (2,11%) con 345 imprese innovative (296 startup e 49 pmi); Brescia (1,80%) con 294 imprese innovative (242 startup e 52 pmi); Catania (1,77%) con 290 imprese innovative (242 startup e 48 pmi); e Padova (1,76%) con 288 imprese innovative (244 startup e 44 pmi). Vedi classifica in basso.