L'energia contagiosa di Vittorio Brumotti tra i bambini meno fortunati

Giovedì 18 aprile scorso a Padova una grande sorpresa nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica della azienda ospedale Università di Padova, reparto costruito grazie alla fondazione Città della Speranza. Vittorio Brumotti, “100% Brumotti”, è venuto a salutare i piccoli pazienti ricoverati per portarli su “Striscia la Notizia”. Tra saluti e sorrisi, l’Inviato di “Striscia” è stato accolto da una piccola paziente di 3 anni che lo ha sfidato in una divertente gara in bicicletta che lei ha ovviamente vinto.

Un sorriso tra i ragazzini

Seppure felicemente sconfitto, Brumotti si è intrattenuto con tutti i pazienti, i ragazzi del reparto, le famiglie presenti per condividere il suo ottimismo e la sua energia e ha incontrato la professoressa Alessandra Biffi, primario del reparto, che ha sottolineato l’importanza del legame diretto tra l’azienda ospedaliera e il prezioso lavoro svolto dai ricercatori dell’Istituto. Infatti, al termine di questa bella visita, Brumotti è arrivato alla Torre che ospita l’Istituto di Ricerca Pediatrica, in corso Stati Uniti, dove ha incontrato tutti i ricercatori e il fondatore di Città della Speranza Franco Masello. Masello ha annunciato a “Striscia la notizia” la costruzione della seconda torre, fondamentale per accelerare la ricerca sulle malattie oncoematologiche pediatriche e sulle malattie rare pediatriche. Brumotti ha inoltre ricordato il valore di una firma per il 5x1000: per essere ancora una volta accanto alla Fondazione ha promesso che invierà un suo personale ringraziamento a tutti i futuri donatori.

Il commento

«In dieci anni, i miglioramenti in termini di cure sono stati enormi – ha dichiarato Franco Masello – grazie ai nuovi test di diagnostica e allo sviluppo di terapie sempre più personalizzate. Ma abbiamo bisogno di incrementare i nostri gruppi di ricerca e per questo è necessario e fondamentale costruire una seconda torre accanto a quella esistente che ci permetterà di arrivare a quel 100 percento di guarigione che tutti insieme sogniamo e per il quale tutti insieme lavoriamo».