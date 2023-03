Il padovano Chiffi nella bufera dopo Inter - Juve: «Perché non è andato al Var?»

Daniele Chiffi, l'arbitro patavino, nell'occhio del ciclone dopo aver diretto il derby d'Italia. A San Siro infatti si affrontavano l'Inter e la Juventus, una partita molto sentita e da sempre foriera di discussioni, veleni e polemiche infinite. E' così anche questa volta, anche perché l'arbitro padovano.

Arbitri

L'ex arbitro Paolo Casarin ha spiegato perché secondo lui quello di Chiffi non è un errore: «A metà campo il pallone era finito sul braccio di Rabiot, accostato al corpo, in modo accidentale, proseguendo poi verso Vlahovic e infine per Kostic. La Var controlla per minuti l’esistenza di irregolarità e, infine, conferma il gol. A mio parere quel tipo di contatto del pallone sul braccio di Rabiot non è punibile», ha spiegato. Infine il giudizio complessivo sulla direzione della gara: «Partita poi combattuta che Chiffi controlla a fatica». L'arbitro patavino ha pure espulso D'Ambrosio e Paredes che stavano venendo alle mani dopo il fischio finale. Anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è espresso in difesa del direttore di gara: «Ore che lo guardiamo e non abbiamo ancora chiaro se è fallo o no», ha detto durante la trasmissione sportiva di Mediaset, andando però in rotta di collisione con un altro ex arbitro Graziano Cesari, da anni "movilista" in tv. «E' mano di Rabiot ed è sospetto anche il tocco di Vlahovic. Arbitrare significa responsabilità. Mi domando, perché non gli hanno fatto rivedere tutto così lui poteva decidere?». Di fatto, Cesari, più che con Chiffi se la prende con il responsabile in sala Var, Paolo Mazzoleni.

Barella

Nei momenti in sui si attendeva la decisione del Var il centrocampista nerazzurro Barella, da subito è convintissimo del doppio fallo e dice ai compagni di non preoccuparsi, che sarebbe stato dato il fallo di mano. Chiffi aspetta 4 minuti, Barella si avvicina a Chiffi evidenziando che ce ne sono due di tocchi. Chiffi a quel punto gli dà il fischietto e dice di arbitrare lui. Che sarebbe stata una partita difficile per l'arbitro padovano, Daniele Chiffi, era assolutamente prevedibile visto che non si ricorda un Inter Juve che sia finito senza polemiche. Il moviolista di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli, giustifica sia la decisione del Var che le proteste nerazzurre, ma anche lui fa notare che l'ultima decisione avrebbe dovuta prenderla Chiffi andando a rivedere.

Tecnologia

E' sempre una partita molto sentita e c'è grande rivalità tra i due club. Uno dei motivi per cui è stata introdotto la tecnologia nel calcio, il Var e il fuorigioco elettronico, è proprio quello di limitare il più possibile queste situazioni. Limitarle non vuol dire però, naturalmente, eliminarle. Questo è il punto. L'unica cosa veramente da pretendere è che non ci sia malafede da parte di chi dirige. Ma sul resto, sul fatto che vedremo ancora situazioni come questa, in cui si discuterà per giorni, c'è da giurarci.