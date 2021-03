Progettare il futuro del territorio padovano, incontro con il sindaco Sergio Giordani per #Padovatutticonvocati

Rush finale per la tornata 2021 di #Padovatutticonvocati, l'iniziativa con cui l'Ascom Confcommercio di Padova aveva chiamato a raccolta, prima della pandemia, per richiamarli ora in vista di una auspicabile ripresa, gli stakeholder padovani con l’obiettivo di creare un contesto di confronto e dibattito per immaginare uno sviluppo coerente con le dinamiche economico-sociali del territorio.

Dopo gli incontri con Fabio Bui, presidente della Provincia; Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio; Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università e Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è ora la volta martedì 9 marzo, alle 10, sempre presso la sede dell’Ascom Confcommercio in piazza Bardella, di Sergio Giordani, sindaco di Padova e, a fine settimana, di Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico.

«L’incontro col sindaco Giordani - dichiara in sede di presentazione dell'incontro, il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin - riveste un’importanza che è superfluo sottolineare. Tante e tali erano le questioni sul tappeto già quando, prima del Covid, avevamo svolto il primo giro d’orizzonte, che oggi diventa indispensabile conoscere su quali direttrici l’amministrazione intende pensare lo sviluppo di Padova».

Come accennato, la tornata di incontri si chiuderà con l’assessore regionale Roberto Marcato, l’incontro col quale è in calendario per venerdì 12 marzo alle ore 12.

Info web

https://www.ascompd.com/index.php/comunicazione/articoli-2021/6663-padovatutticonvocati-l-ascom-incontra-il-sindaco-di-padova.html