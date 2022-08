La situazione si sblocca: arrivato in Provincia il primo milione di euro per l’acquisto dell’area del Pp1

Arrivato un milione di euro nelle casse della Provincia di Padova da parte di Stonehill Holdings Italia, per l’acquisto dell’area PP1 di via Valeri.

Pp1

Dichiara in merito Vincenzo Gottardo, vicepresidente reggente della Provincia di Padova: «Sono particolarmente soddisfatto che si sblocchi una situazione ferma da tempo e per la quale abbiamo lavorato intensamente. Dopo questo primo versamento sono fiducioso che l’operazione possa concludersi positivamente. La società Stonehill è risultata aggiudicataria dell’asta pubblica, avendo offerto l’importo di 6milioni e 100mila euro a fronte di una valutazione dell’area di 6milioni. Per la Provincia di Padova è una bella boccata d’ossigeno. Queste risorse saranno impegnate in investimenti patrimoniali, nell’ambito delle competenze dell’Amministrazione, ma non per spese correnti. Potremo investire su strade, scuole, viabilità, ma sarà una decisione condivisa con i consiglieri provinciali in carica, come abbiamo fatto recentemente con la variazione di bilancio con la quale abbiamo stanziato 12milioni di euro per opere pubbliche su tutto il territorio». Al milione versato si aggiungono i 600mila euro già depositati con la cauzione. A breve è previsto l’ulteriore versamento di 400mila euro riguardante la tranche iniziale e i prossimi pagamenti sono previsti a settembre, marzo e l’ultima tranche a settembre 2023. Considerata la criticità economica del momento, la Provincia di Padova aveva previsto già nel bando di gara la possibilità di rateizzare il pagamento in 18 mesi, ma resterà proprietaria del terreno fino al pagamento dell’ultima rata, prevista a settembre 2023. Solo a quel punto l’atto di compravendita potrà essere perfezionato con la stipula del rogito davanti al notaio e avverrà il trasferimento della proprietà.

Provincia

«È un momento storico, siamo sulla buona strada - aggiunge Gottardo - per la soluzione di un annoso problema che ha tenuto bloccato l’operazione per molti anni. Se i pagamenti proseguiranno regolarmente, come previsto, a settembre del prossimo anno l’operazione sarà conclusa e si potrà valorizzare un angolo di pregio della città». La Provincia di Padova, sempre per dimostrare la disponibilità e la volontà di portare a termine l’operazione, ha previsto la possibilità di rilasciare una dichiarazione sia al Comune di Padova che all’Impresa Antenore, con la quale si autorizza Stonehill a sedersi formalmente al tavolo delle trattative per la ridefinizione della variante al piano particolareggiato PP1. Afferma Daniele Canella, vicepresidente della Provincia con delega all'urbanistica: «È un passaggio importante che speriamo si possa concludere positivamente fino alla cessione definitiva dell’area. Per la Provincia di Padova sarà l’occasione per valorizzare una proprietà bloccata da anni e nel contempo consentirà di reinvestire una somma importante nel territorio a favore di opere pubbliche. È fondamentale che venga rigenerato questo quadrante della città, in pieno centro storico, vicino alla stazione e a due passi dalla Cappella degli Scrovegni».