Rientrano a casa le 12 famiglia della palazzina evacuata dopo il crollo di un garage

Sono tornati a casa. Dopo tre giorni fuori, gli inquilini della palazzina dove lunedì aveva ceduto il pavimento di un garage, sono rientrati nei loro appartamenti. La perizia degli ingegneri incaricati dall'amministratore del condominio di di via Cardinale Bessarione 12, ha stabilito che non ci sono rischi statici, crepe o segnali di cedimento, limitando l'area a rischio alla zona del box dove il terreno ha ceduto. Il Comune ha quindi dichiarato lo stato di inagibilità del piano terra, limitatamente all'area dei garage, e autorizzato gli abitanti a rientrare.

I fatti

Tutto è accaduto lunedì sera attorno alle 19, quando il pavimento del garage di uno degli abitanti ha ceduto portandosi con sè un auto,. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno deciso di evacuare la palazzina del Bassanello. Ieri poi la notizia del rientro. La relazione spiega come il cedimento della soletta del garage sia avvenuta perché il terreno sottostante si è abbassato nel corso degli anni, fino al crollo. Per quanto riguarda la restante parte dell’edificio, i tecnici non hanno rilevato lesioni di alcun tipo, né segni di cedimenti o deformazioni e indicazioni di dissesti strutturali.