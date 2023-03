Palazzine Boschetti, si allungano i tempi del cantiere: affidata ulteriore perizia sui manufatti

L'amministrazione è stata costretta ad affidare un ulteriore incarico su piazzale Boschetti all'ingegnere Massimo Duellone. Il professionista è stato chiamato a provvedere al servizio di riverifica strutturale dei manufatti metallici del nuovo parco Tito Livio. Si tratta del soppalco, della copertura (le cosiddette vele) del belvedere e del portico est. Il park interrato pianificato dai privati che hanno acquisito l'area delle due palazzine, inizialmente doveva includere 50 posti auto con box, mentre ora ne prevede 91 con strisce. In più, ha ridotto ad un solo metro la parte della terza corsia di via Trieste che servirà per accedere ai garage. Le modifiche hanno però imposto una perizia suppletiva, affidata recentemente all'ingegner Giuliano Marella, lo stesso che si è occupato della stima ai tempi della permuta con le aree di parco Iris.

I due progetti

Questa servirà a stabilire la differenza tra il progetto iniziale e quello presentato poi dai privati in una fase successiva. Duellone adesso dovrà invece valutare la fattibilità dell'installazione della vela, che inizialmente doveva essere posata sulla terra piena, mentre con il nuovo progetto è prevista su un solaio al di sopra del park interrato. La questione era stata sollevata anche politicamente più volte dal consigliere comunale della Lega, Ubaldo Lonardi. Proprio Lonardi aveva reso pubblica la vicenda della differenza tra i due progetti, dopo aver ricevuto una risposta scritta da parte del sindaco Giordani ad una sua interrogazione sul tema Boschetti, in cui l'amministrazione aveva ammesso la difformità. Il progetto prevede, al posto delle due palazzine fatiscenti, un complesso unitario ricettivo rivolto ad over 65 autosufficienti e con tutti i servizi, dal ristorante, al bar, fino a piscina e palestra.