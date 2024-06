Palazzine Liberty di Piazzale Boschetti, in autunno via ai lavori di riqualificazione

Nella giornata di ieri la società Liberty srl, promotrice del recupero delle palazzine dell’ex piazzale Boschetti, oggi Parco Tito Livio, ha sottoscritto un atto d’obbligo nei confronti del Comune, con il quale, oltre agli impegni già assunti con l’atto di permuta del novembre 2021, si è assunta l’impegno del montaggio e completamento del manufatto di collegamento delle due palazzine, denominato "Vela”. Oltre al belvedere sul parco Tito Livio la società si assume anche l’obbligo di riqualificare la passeggiata di lungargine Piovego, il tutto per un importo di 670.000€ garantito da polizze fideiussorie.

Tale valore è stato determinato da una perizia si stima del maggior valore generato seguito delle modifiche apportate al progetto in sede di presentazione del permesso di costruire rispetto al precedente progetto approvato dal Consiglio Comunale nel 2020. A seguito di questo impegno gli uffici stanno predisponendo il rilascio del permesso di costruire con il quale potranno essere avviati sia i lavori di riqualificazione degli edifici privati che le opere pubbliche agli stessi collegate che dovranno essere terminate entro un anno dal rilascio del titolo edilizio.

L’assessore all’edilizia privata Antonio Bressa commenta: “Con questo passo si è finalmente sbloccata un’operazione molto importante di riqualificazione. Abbiamo ottenuto dai privati il versamento di ulteriori 670.000€ in opere, oltre alla permuta che ci ha permesso di avviare l’allargamento del Parco Iris. I lavori di interesse pubblico saranno realizzati per primi, a seguire inizieranno i cantieri per la ristrutturazione della palazzina ovest, che avrà una destinazione direzionale ovvero uffici. Le palazzine Liberty riqualificate, unite al nuovo parco Tito Livio e all’arrivo della linea tranviaria Sir3 contribuiranno a dare un nuovo volto ad un quadrante di città strategico. Un esempio di collaborazione pubblico – privato che porterà un beneficio evidente in termini di rigenerazione urbana.”