Piazzale Boschetti: nessun pensionato di lusso nelle palazzine, ma uffici di grandi gruppi aziendali

In piazzale Boschetti si faranno uffici. La nuova vita delle palazzine Liberty sarà quello e non un pensionato di lusso come presentato un anno fa e neanche appartamenti, come ipotizzato subito dopo. Gli edifici Liberty diventeranno degli uffici, che ospiteranno le sedi di grandi gruppi e aziende italiane ed europee leader nei loro settori di competenza. Entro l'inizio della primavera bisognerà iniziare però a far lavorare le prime ruspe per scavare e realizzare il park interrato, ma soprattutto per il consolidamento delle due palazzine.

Il progetto

Il progetto del residence era diventato poco compatibile con le esigenze richieste e pertanto i privati hanno deciso di fare direzionale. Entrambe le palazzine saranno destinate agli uffici, mentre la vela centrale, piano terra e primo piano, ospiterà attività commerciali. A settembre è arrivato il permesso a costruire. La società "Liberty" di Franco Ferraro pagherà anche il montaggio delle vele in acciaio del parco Tito Livi. Altri 238mila euro serviranno per rifare la pavimentazione del Lungargine Piovego da ponte Milani. Mentre le rampe di immissione ai garage, inizialmente progettate sulla terza corsia di via Trieste, saranno realizzate tra i due edifici, arretrate rispetto al piano precedente.

La permuta

Va ricordato che le riqualificazione delle palazzine rientra in una permuta con gli spazi che consentiranno di allargare il parco Iris. Nonostante la progettazione sul parco Iris prosegua ad una velocità diversa, da parte dei privati non c'è nessun pentimento per aver accettato lo scambio.