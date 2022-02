Baldin, 5s: «Palazzo Gradenigo è patrimonio del territorio, deve essere riaperto al pubblico»

Di recente la Soprintendenza ha effettuato un sopralluogo al seicentesco Palazzo Gradenigo a Piove di Sacco, ancora chiuso al pubblico. A segnalare la questione è stata l’associazione Amici di Gradenigo.

La villa

«Un patrimonio di tale valore storico, culturale e identitario non può essere sottratto alla cittadinanza: Palazzo Gradenigo a Piove di Sacco dev'essere messo in sicurezza, risanato e aperto al pubblico, con un percorso che coinvolga i cittadini e l'associazionismo locale – dice la consigliera regionale Erika Baldin, del Movimento 5 Stelle, in merito alla villa veneta seicentesca sita a Piove di Sacco – Il complesso architettonico è stato oggetto di un recente sopralluogo da parte della Soprintendenza, dopo le segnalazioni Associazione Amici di Gradenigo. Finalmente l'ente competente torna a puntare il faro sulla villa, che dopo il parziale intervento degli anni Duemila non ha visto ulteriori restauri ed è rimasta chiusa al pubblico. Attendiamo quindi risposte e continueremo a vigilare perché non è possibile che il Palazzo resti in questo stato, specie considerato che gli ultimi lavori sono stati realizzati con finanziamenti pubblici, anche regionali».