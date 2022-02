Palazzo Moroni cerca un presidente a cui affidare il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comune di Padova deve procedere alla nomina a del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2025 è ha pubblicato nel sito istituzionale dell’ Ente, nella home page (www.padovanet.it) oltre che sull’ albo pretorio, il relativo avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a candidarsi per l’incarico e il relativo modulo di candidatura. Come indicato nell'avviso la scadenza è entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 marzo 2022. L’avviso pubblico specifica che il soggetto sarà selezionato tra quelli validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, formato ai sensi dell’art 16, comma 25bis del DL 138/2011 e del Regolamento di cui al DM 23/2012. Ulteriori requisiti sono puntualmente descritti nel testo dell’avviso stesso che è allegato al comunicato assieme al modulo di candidatura.