Arriva la passerella gemella del Paleocapa per garantire il passaggio a pedoni e ciclisti

Dalla prossima settimana sarà installata la passerella per "sostituire" provvisoriamente il ponte Paleocapa in restauro e permettere almeno il passaggio di pedoni e ciclisti. Ieri la giunta comunale ha autorizzato la spesa di 115mila euro per noleggiarne uno di circa 40 metri di lunghezza e 4 di larghezza per un anno e mezzo, più o meno il tempo stimato per ultimare i lavori sul Paleocapa: «Per investirci abbiamo dovuto aspettare il via libera del Genio - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - e presto faremo un altro sopralluogo per capire come intervenire già dalla prossima settimana». Il ponte Paleocapa sulle riviere è chiuso da metà novembre. E' stato già in parte smontato e trasferito in una sede in cui sarà completamente ristrutturato, per poi tornare al suo posto non prima dell'inizio del 2025. L'amministrazione aveva ritardato di circa due mesi l'inizio dei lavori, proprio per cercare una soluzione per attraversare l'argine e non isolare del tutto il quartiere e le attività commerciali. La passerella permetterà quindi alla ditta di lavorare con calma sui due interventi congiunti previsti, quello del recupero strutturale del ponte Paleocapa e la manutenzione delle piste ciclopedonali che corrono parallele all'argine sinistro dello stesso canale, lungo Riviera Paleocapa.