La palestra dell'Arcella dona 1200 euro alla Mimosa per aiutare le vittime della tratta

La New Athletic dona 1240 euro all'associazione Mimosa, la realtà che si occupa di vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale. «Il nostro obiettivo è coniugare i valori, lo spirito, la filosofia delle arti marziali e delle arti orientali della buona salute per contaminare le più classiche attività di sala pesi e corsi di tonificazione – spiega l’amministratore di New Athletic, Fulvio Papalia - .Questo nostro spirito, secondo il motto marziale “essere forte per essere utile” ci ha portati da sempre a impegnarci nella costruzione del tessuto sociale che ci circonda, consapevoli che il benessere fisico non è che un tassello di un mosaico più complesso nella quotidianità delle persone».

Obiettivi

«Quest’anno abbiamo deciso di accendere i nostri riflettori sul mondo più subdolo e infamante e cioè il traffico di essere umani a scopo di sfruttamento sessuale - continua Papalia . Lo abbiamo fatto assieme all’associazione Mimosa che si occupa di queste tematiche dal 1994. Non abbiamo solo raccolto soldi, ma per tutto il mese di marzo abbiamo promosso Mimosa sia internamente che tramite i nostri social, distribuito presso la nostra palestra il materiale informativo e organizzato due incontri divulgativi e di confronto aperto con la presidente di Mimosa e i nostri istruttori e i nostri associati. Con questo progetto abbiamo voluto dare un piccolo supporto economico, ma soprattutto vorremmo lanciare un messaggio con la speranza di mettere in moto la potenza del mondo sportivo su temi come questo. Perché non prendere una posizione chiara sulla violenza alle donne e sulla negazione dei diritti civili è un po’ come girarsi dall’altra parte e noi sicuramente non siamo disposti a farlo. Non sopportiamo l'indifferenza».