Obiettivo raggiunto: completata la nuova palestra per la ginnastica artistica

È finalmente pronta per l’inaugurazione la nuova palestra per la ginnastica artistica adiacente al palazzetto polivalente ad Albignasego.

Nuova palestra

«La realizzazione della nuova struttura sportiva - commenta il sindaco Filippo Giacinti - ha richiesto tempo lunghi: infatti, complice lo shortage globale che ha colpito molti ambiti produttivi, il reperimento dei materiali necessari all’esecuzione delle opere, ora definitivamente completate, ha creato non poche difficoltà ai nostri uffici e alla ditta incaricata». La nuova palestra di 600 mq sarà completamente dedicata alla ginnastica artistica, sport che richiede l’utilizzo di diverse e importanti attrezzature che richiedono uno spazio ad esse riservato; ciò consentirà di liberare inoltre nuovi spazi all’intento del palazzetto polivalente “Cocco” per altre pratiche sportive. La nuova struttura sarà, inoltre, dotata di un’apposita ‘buca paracadute’ indispensabile per la preparazione degli atleti. Si tratta di una ‘vasca’ a forma di L e profonda 2 metri - sul cui fondo sono posizionati appositi materassi e poi riempita di ‘cubotti’ in gomma piuma - che permette di sbagliare e cadere in sicurezza, condizione questa fondamentale sopratutto per chi si avvicina per la prima volta alla disciplina della ginnastica artistica.

Albignasego

Aggiunge l’assessore allo sport Gregori Bottin: «Dopo l’attivazione della fornitura avvenuta in questi giorni del gas necessario al riscaldamento e l’imminente affidamento della gestione alla locale società sportiva, questo nuovo spazio dedicato allo sport sarà usufruibile dai nostri ragazzi. La realizzazione di questa importante nuova struttura, attesa da diversi anni, rappresenta un ulteriore tassello che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione della nostra Città al mondo dello sport, ambito fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi». La palestra ha comportato un investimento complessivo di 390mila euro. «Altri interventi per lo sport - conclude il sindaco Giacinti - sono in programma nei prossimi anni. Dalla nuova palestra di Mandriola presso la scuola primaria, che è in avanzata fase di progettazione, a nuove attrezzature per lo sport libero che ormai sono presenti in tutti i quartieri. La più impegnativa dal punto di vista economico, la pista di atletica, è attualmente nella fase di avvio della progettazione preliminare, con l’auspicio di poter intercettare risorse esterne per poterla realizzare quanto prima».