Ex Rinascente, la palestra Virgin avrà l'ultimo piano con vista sul Listòn

L'ultimo piano della ex Rinascente diventerà una palestra. Ora è ufficiale che il marchio Virgin Active si affaccerà sul Liston. La delibera è praticamente pronta e potrebbe essere approvata entro un mese, per poi arrivare ad essere discussa dal parlamentino di Palazzo Moroni. Il Comune infatti deve fare un passaggio: la delibera prevede la cessione del vincolo sull'ultimo livello del palazzo, dove da più di vent'anni la parte laterale del bar veniva utilizzata per le mostre e le esposizioni. In cambio ha ottenuto un investimento di quasi 1,5 milioni di euro per traslocare quello spazio al Castello Carrarese.

Lo scambio

Uno scambio firmato con la famiglia Tabacchi per permettere l'ingresso della palestra Virgin Actve. Con il via libera del consiglio comunale ci sarà lo svincolo della destinazione pubblica per lo spazio espositivo al terzo piano della ex Rinascente, che rientrerà quindi nella piena disponibilità della proprietà, la Real Estate Services Spa di Tabacchi. I privati, invece, ristruttureranno a proprie spese un edificio attualmente inutilizzato all’interno del Castello, quello affianco alla chiesa, in passato usato per la produzione di biciclette affidata ai detenuti. Il piano terra della ex Rinascente è già completamente attivo, adesso anche il terzo sarà quindi occupato da una palestra di un grande gruppo.