La palestra Zanchi torna agibile dopo il fortunale di nove anni fa

Nel 2014 era stata tra le vittime del fortunale che l’ha resa inutilizzabile, insieme all’adiacente scuola che ospitava gli alunni delle scuole medie e quelli della succursale del Liceo Ferrari: a distanza di nove anni, la palestra Zanchi torna ad essere a disposizione della Città di Este.

Palestra Zanchi

La palestra, la cui struttura portante è in calcestruzzo armato, è stata oggetto di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico per un valore complessivo di circa 250mila euro, grazie a fondi Pnrr. «Nell’ottobre 2014 una tromba d’aria scoperchiò la guaina del tetto di copertura dell’edificio - spiega il sindaco Matteo Pajola - causando pesanti infiltrazioni nella struttura che la resero inagibile. Era essenziale dopo questo evento recuperare uno spazio funzionale per rispondere alle esigenze della cittadinanza e delle numerose associazioni sportive, nel quartiere più popoloso della Città». I lavori, divisi in due tranche, hanno permesso il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura della palestra, il rifacimento dell’impianto termoidraulico e il rinnovo dell’impianto elettrico. Sono state inoltre risanate e ritinteggiate le pareti e sono stati eseguiti interventi sui bagni, con l’inserimento di due toilette per persone con disabilità. La palestra è stata poi divisa dalla struttura dell’ex scuola, dapprima unita in un unico edificio. Una seconda tranche di interventi, avviata nel settembre 2022, ha consentito invece l’efficientamento energetico dell’edificio. È stato predisposto un pavimento radiante, per riscaldare la struttura durante l’inverno e rinfrescarla d’estate. Tra i lavori, anche l’installazione di due recuperatori di calore per i locali servizi, oltre all’impermeabilizzazione dei tetti di copertura di spogliatoi e servizi igienici. In conclusione, è stato posato un pavimento in legno certificato CEM e sono state installate reti per la pallavolo e canestri per il basket.

Agibilità

Resa ufficialmente agibile da dicembre 2022, al completamento degli ultimi lavori, oggi la palestra è a disposizione delle Associazioni sportive cittadine che ne abbiano fatto richiesta. Alcune di loro inizieranno ad utilizzarla proprio in questi giorni. Aggiungono l’assessore Alberto Fornasiero e la consigliera delegata allo sport Carla Marigo: «Nei mesi estivi, in un periodo in cui le associazioni sportive saranno in pausa, si procederà anche alla sostituzione dei serramenti, grazie a un finanziamento di circa 160mila euro. Insieme a futuri interventi di coibentazione del tetto degli spogliatoi e isolamento delle pareti, l’edificio potrà fare un salto di due classi energetiche».