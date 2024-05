"Palestro fiorisce", una giornata per prendersi cura del proprio quatiere

Il quartiere Palestro di Padova si prepara a vivere un pomeriggio speciale all'insegna della cura, dello sport e della socializzazione durante la festa "Palestro Fiorisce". Questo evento, previsto per sabato 25 maggio dalle 16:00 alle 18:30, è stato organizzato con l'obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di promuovere l'attenzione per lo spazio urbano.

E' reso possibile grazie al servizio Prisma del Comune di Padova, che ha attivato la Rete di Associazioni, e grazie al lavoro delle associazioni del territorio: CAT Fuoriclasse, Quadrato Meticcio, AES-CCC Padova, Legambiente Padova, Centro Diurno "Intrecci", Anffas Padova, Auser Savonarola, Comitato Palestro e 30 e lode.

Da tempo le associazioni che lavorano nel quartiere Palestro hanno aderito alla Rete coordinata da Prisma e partecipano attivamente all’animazione di comunità che rappresenta un processo che rafforza i legami tra i cittadini, coinvolgendoli in attività che migliorano la qualità della vita nel loro quartiere. Attraverso eventi come questo, le persone possono conoscersi meglio, collaborare per un obiettivo comune e sentirsi parte integrante della loro comunità.

Spiegano gli organizzatori: «Palestro fiorisce dimostra, ancora una volta, come una comunità possa unirsi per migliorare il proprio ambiente e rafforzare i legami sociali. La vostra presenza e il vostro supporto saranno fondamentali per diffondere questo messaggio positivo».

Programma:

16:00 - Ritrovo di fronte all'ex Cinema Cristallo:

L'evento prenderà il via con una passeggiata collettiva di pulizia di via Palestro. Un gesto concreto per dimostrare l'importanza della cura del proprio quartiere.

16:30 - Attività in via Palestro:

Via Palestro sarà chiusa al traffico dall'incrocio con via Varese in poi per ospitare una serie di attività:

Sport e giochi: Attività per tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.

Musica dal vivo e giocoleria: Spettacoli che animeranno la strada e intratterranno i partecipanti.

Swap party: un'iniziativa di economia Circolare in cui scambiare vestiti che non si usano piu con quelli nuovi portati da altre persone.

Esposizione fotografica

Letture per grandi e piccini: Momenti dedicati alla lettura per coinvolgere tutta la famiglia.

Concerto finale e aperitivo condiviso: La festa si concluderà con un concerto e un aperitivo, in modalità "porta e offri", dove ognuno potrà condividere il proprio piatto preferito.