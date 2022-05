Panchina arcobaleno in piazza Roma a Montegrotto Terme: contro ogni transfobia

Dipinta con i colori dell’arcobaleno e posata in piazza Roma, di fronte al municipio di Montegrotto Terme: è la nuova panchina con i colori della rainbow flag che ribadisce l’impegno dell’amministrazione comunale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. «Un piccolo gesto - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - che acquista per? un grande valore simbolico nella misura in cui rappresenta l'adesione della comunità e dell'amministrazione ai principi di inclusione e di non discriminazione che la rainbow flag vuole simboleggiare».

«La panchina - spiega la vicesindaca Elisabetta Roetta - è stata posata in occasione della della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia istituita per ricordare il 17 maggio 1990, quando l’Organizzazione mondiale della Sanità ha eliminato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali» Negli ultimi anni, molte città italiane hanno scelto di tingere una panchina con i colori della bandiera rainbow anche per richiamarsi la necessità di una legge contro l’omofobia. «C’è molto da fare - conferma la consigliera delegata alle Pari Opportunità Patrizia Mazzonetto - e il dibattito parlamentare rende ragione di ciò, ma la panchina, la nostra panchina, vuole essere una sosta, una pausa per riflettere sulla pienezza della vita che, come la luce, non sarebbe tale se non nascesse nella e dalla meraviglia dell’arcobaleno».