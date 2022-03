Una panchina lilla a Selvazzano per la giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari

In occasione dell’undicesima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per focalizzare l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare, riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio nel giorno del 15 marzo, il Comune di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’associazione Ali di Vita Odv e l’Ulss 6 Euganea hanno inaugurato una panchina lilla di fronte in Piazza De’ Claricini.

La panchina

«Vogliamo ricordare – sottolinea il sindaco di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – l’undicesima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, simbolo della sensibilità verso le problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare (Dca). Dal 2017, per questa importante giornata nazionale, ricordiamo che abbiamo sempre esposte tre Panchine Lilla: una all’ingresso del municipio, una all’ingresso della nostra biblioteca e l’anno scorso abbiamo inaugurato la prima panchina lilla esterna al Parco Baleno, a Tencarola. Per l’occasione da martedì 15 marzo 2022 tutte le sere per una settimana Palazzo Eugenio Maestri si illuminerà di lilla. Selvazzano Dentro conferma ancora una volta la volontà di tenere alta l’attenzione sui disturbi alimentari, soprattutto in questo periodo di particolare difficoltà da parte di tanti giovani e famiglie».