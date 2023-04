Al Tito Livio tornano i neofascisti e nel mirino ci finisce Berizzi: «Sempre di notte. E vogliono il contraddittorio»

E' successo di nuovo. Dopo le "minacce" del 4 marzo scorso, prima della visita del giornalista Paolo Berizzi al Tito Livio, proprio sui muri adiacenti alla scuola sono apparsi manifesti che ritraggono il suo volto, accompagnato dalla scritta “trama nera solo con te si fa carriera”. Il giornalista di 'Repubblica' è noto per le sue inchieste sulle realtà neofasciste italiane e ieri, mercoledì 12 aprile, è stato ospite al Tito Livio per un incontro con gli studenti. La firma è quella del Blocco studentesco, che ha poi spiegato: «È facile prevedere che la nostra azione verrà definita come “intimidatoria”. Chiediamo se non sia più intimidatorio utilizzare la stampa e gli spazi pubblici per criminalizzare

sistematicamente persone e movimenti politici». Già a novembre alcuni militanti di Casa Pound erano stati denunciati per apologia al fascismo e danneggiamento aggravato dopo aver imbrattato alcune sedi di scuole tra cui anche il Tito Livio con scritte che richiamavano il centenario della marcia su Roma.

Berizzi

«Di notte, sempre di notte. E poi vorrebbero anche il contraddittorio, cioè quello che hanno sempre soppresso. L'ultimo contraddittorio è stato il 25 aprile 1945: non ce ne sono più» il tweet di Berizzi, che poi ha ricevuto la solidarietà del paralamentare padovano del Pd, componente della segreteria nazionale con delega ai diritti, Alessandro Zan: «I manifesti con il volto di Paolo Berizzi apparsi ieri al Liceo Tito Livio di Padova dimostrano quanto sia ancora necessario discutere proprio nelle scuole di fascismo, memoria e contrasto alle nuove forme di estremismo di destra. Il Tito Livio è il liceo di Mario Todesco, professore assassinato dai fascisti, è un baluardo democratico, come lo deve essere ogni scuola. Ogni rigurgito neofascista, come quello che ieri ha affisso i manifesti a fini intimidatori, va condannato con forza. Solidarietà a Paolo Berizzi, che svolge un lavoro di inchiesta essenziale per la tutela della nostra democrazia»