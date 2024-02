Papà Gino: «Cara Giulia, qui a onorare la tua straordinaria assenza»

«Mi sono chiesto se avesse senso una cerimonia così, per una Laurea postuma. Come sempre, la risposta mi è venuta pensando alla mia amata figlia». Gino Cecchettin, il papà di Giulia, dopo aver ringraziato tutti i presenti, l'Università in particolare, ha ricordato Giulia facendo questa premessa. Ongi frase una dichairazione d'amore alla figlia.

Anche per questo, in maniera non diretta ma chiara per chi lo ha voluto percepire, ha fatto intendere che sarebbe suo desiderio che la figura della figlia non venisse associata a chi le ha tolto la vita. «Almeno per oggi vorrei che il tuo nome, cara Giulia, fosse elevato non solo alla memoria del tragico femminicidio che ha segnato la tua vita, ma piuttosto a onorare la tua straordinaria assenza. Sei stata un esempio emblematico di generosità, donando il tuo tempo senza parsimonia a familiari e amici. La tua determinazione incrollabile nello studio ha insegnato anche a me a perseguire i miei obiettivi con una tenacia che non mi era propria»

Un esercizio difficile soprautto per chi ha il compito da fare cronaca, ma varrebbe senza dubbio la pena di tentare. «Cara Giulia, mentre parlo ti immagino di fronte a me con il tuo sorriso leggero anche se lontana, troppo lontana. Non avrei mai pensato di trovarmi qui, con il cuore trafitto, a piangere la tua assenza in una cerimonia in tuo onore», ha detto il papà. «Non sai quante volte ti ho immaginata felice, sorridente come solo tu sapevi essere, e gioire con noi in questo momento a cui tu tenevi tanto. Non hai potuto assaporare di persona la felicità per il meritato traguardo e penso sia un atto di riconoscenza dovuto per quanto hai dato alla nostra famiglia, per quanto hai fatto per gli altri durante la tua esistenza e per quanto ancora stai facendo per tutti».