Il papà di Mauro Guerra nella mostra di Amnesty International, "la lotta, il coraggio, l'amore"

Dodici storie di violenza di stato attraverso l'obiettivo di Antonio De Matteo. Il 26 giugno, Giornata internazionale per le vittime di tortura, giorno scelto per l'inaugurazione della mostra a Roma e che da ottobre girerà per tutta Italia e che dovrebbe raggiungere anche Padova.

Da Cucchi a Sandri, da Bifolco a Soldi: fino a Guerra, sono tante le persone che negli ultimi 30 anni, in Italia, sono morte ingiustamente per mano dello Stato o portano ancora le conseguenze della violenza. Dodici storie – narrate attarverso ritratti e oggetti personali – di famiglie alla ricerca di verità e giustizia. Il coraggio e l’amore di chi non si è mai arreso e ha continuato a lottare affinché quello che è successo ai propri cari non accada mai più.

Tra queste anche la famiglia di Mauro Guerra, nella fattispecie è Ezio, il papà che è stato oggetto di uno dei 12 ritratti di famigliari che si sono battuti per far emergere la verità rispetto ad abusi provocati dalle forze dell'ordine. Antonio De Matteo è stato il 19 aprile a Carmignano di Sant'Urbano per incontrare la famiglia Guerra, ed è lì che ha ritratto papà Ezio. De Matteo è un componentei di WSP Photography, l'associazione fotografica attiva dal 2011 nel campo del reportage sociale e nella promozione della cultura fotografica con corsi ed eventi.

Il 29 luglio del 2015, in una torrida giornata, il figlio di Ezio, trentaduenne, perde la vita in seguito a un colpo d’arma da fuoco sparatogli nell’addome, da distanza ravvicinata, dal maresciallo dei carabinieri Marco Pegoraro. L’epilogo inevitabile di una giornata in cui errori si sono sommati ad altri errori che hanno poi portato alla morte di un giovane che di certo, quella fine, non la meritava. Gli volevano imporre un Tso illegittimo, che nessuno aveva mai ordinato. E quel giorno di luglio del 2015, lo dicono le motivazioni del primo grado nonostante l’unico imputato venga comunque assolto, quei carabinieri (Pegoraro non era solo infatti) si sono autoproclamati prima psicologi e poi giudici fino a diventare giustizieri. La svolta nella vicenda è arrivata grazie alle parole di un maresciallo, rilasciate proprio a PadovaOggi .

Ma è stato proprio alla perseveranza dei famigliari di Mauro, la sorella Elena, il fratello Jacopo, mamma Giusi e papà Ezio che si è arrivati infine a scrivere la verità, con tanto di sentenza, su quanto avvenuto quel maledetto 29 luglio del 2015. Per questo per tanti famigliari che cercano ancora verità e giustizia, la famiglia di Mauro Guerra è un esempio di abnegazione e di coraggio, oltre che di amore per un famigliare che non c'è più.