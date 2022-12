Dolore nel mondo: è morto il Papa emerito Benedetto XVI

Dopo una lunga malattia è morto a Roma il Papa emerito Benedetto XVI. Le condizioni di Ratzinger, 95 anni, si erano aggravate pochi giorni prima di Natale. «Con dolore informo - ha fatto sapere il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni - che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi 31 dicembre alle 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano». I funerali saranno celebrati il 5 gennaio.

Ostellari

In una nota subito dopo aver appreso la notizia il sottosegretario alla Giustizia, il senatore leghista Andrea Ostellari ha riferito: «La scomparsa di Benedetto XVI ci rattrista profondamente. E' stato un critico franco e leale dei nostri tempi. Più di chiunque altro ha dimostrato che fede e ragione non sono nemici, ma alleati per chi cerca sinceramente la verità. La sua voce di speranza non ha mai smesso di guidarci e non smetterà di farlo nemmeno ora. Addio Santità e grazie per la tua infinita testimonianza di carità». Proprio in onore del Papa emerito, il senatore del Carroccio ha chiamato Benedetto uno dei suoi due figli.