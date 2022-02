Parassita sui platani di via Giordano Bruno, vanno abbattuti: ecco quando la strada sarà chiusa

Un parassita ha aggredito alcuni alberi in via Giordano Bruno. La strada resterà chiusa per permettere l’abbattimento di quelli malati, al fine di preservare gli altri.

La chiusura

Via Giordano Bruno domenica 13 febbraio, dalle 7 alle 18, sarà chiusa al traffico dei veicoli. In questo modo i tecnici del settore Verde, parchi e agricoltura urbana del Comune potranno abbattere alcuni platani colpiti dal cancro colorato, una pericolosa malattia causata dal fungo Ceratocystis fimbriata che parassitizza gli esemplari di questa specie portandoli alla morte. L’abbattimento si rende necessario per la lotta obbligatoria a questo pericoloso parassita che, se non tempestivamente debellato, è in grado di diffondersi anche negli esemplari vicini ancora sani. In sostituzione degli alberi abbattuti, al fine di mantenere la presenza storica del platano nell’area, è prevista la messa a dimora di esemplari di Platanus platanor “Vallis Clausa”, una varietà resistente al cancro colorato. La circolazione delle auto sarà deviata sulle vie limitrofe.