Parcheggio gratis con disco orario per chi fa spese nei negozi: l'iniziativa del Comune

Dieci stalli regolati con disco orario con soste di due ore in via Aquaepatavine, dove ci sono numerosi posti senza limitazione oraria: è la novità che verrà introdotta nel centro di Montegrotto Terme per il periodo di chiusura di viale Stazione, e di indisponibilità dei relativi parcheggi, per i lavori di riqualificazione ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Disco orario

«Abbiamo fatto questa scelta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello, che ha firmato l’ordinanza - per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali di viale Stazione: contiamo di favorire il parcheggio della clientela garantendone anche un ricambio orario nell’arco della giornata. Ringrazio i commercianti che con spirito di collaborazione ci hanno dato questo suggerimenti. Valuteremo anche altre iniziative per compensare la perdita di posti per il posteggio delle auto in viale Stazione». All'interno del parcheggio di Via Aquepatavinae sarà regolamentata la sosta con disco orario sui primi dieci stalli perimetrali - lato via Pasubio dalle ore 8 alle ore 20 fino al termine dei lavori di viale Stazione (durata prevista: 180 giorni).