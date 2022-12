Incassi da 2,6 milioni di euro dai parcheggi, il Comune aggiunge al bilancio

Il Comune incassa 2,6 milioni di euro dai parcheggi pubblici e privati dati in gestione. Parliamo delle cifre che spettano a Palazzo Moroni e non agli incassi totali, che sono ovviamente superiori e si aggirano in totale intorno ai 10 milioni di euro. Nelle convenzioni che l’amministrazione ha siglato con le diverse società (Aps Holding, Arca Servizi, Pace Park, Egle Srl e Modefin) è previsto il versamento al Comune di un corrispettivo, stabilito in base al rendiconto gestionale a consuntivo dell’attività di sosta. Ad eccezione del Garage Porte Contarine, il cui contratto stabilisce un canone annuo fisso fino al recupero dell’investimento. Le percentuali vanno dal 70 al 10% degli incassi, che le società versano nei conti del municipio. A Padova ci sono 6.500 parcheggi blu. Se aggiungiamo anche la Prandina, si sfiorano i 7000 posti auto, tutti con tariffe diverse in base ai luoghi e che hanno portato alla cifra di 2,6 milioni. Oltre alle strisce blu per tutto il centro storico, si va dal park Tommaseo di via Gozzi (120 posti auto) aperto 24 ore su 24, al parcheggio di Palazzo di Giustizia (70 posti) o quello nell’area di sosta di via Sarpi (230). Senza dimenticare, restando sempre a Padova Est, gli 850 posti auto del Park Fiera, i 310 del Park Mantegna in via Rismondo i 1.200 del Park Cittadella alla Stanga e i 550 del multipiano di via Trieste. Tutti parcheggi considerati “fuori mano”, per quanto serviti da ben otto linee di bus e non lontanissimi da centro e zona industriale-commerciale di via Venezia, rimangono spesso vuoti.