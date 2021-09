Via libera al restyling dei parcheggi in corso allo Iov

Nuova vita per la viabilità e il park dell’ospedale Busonera inseriti all’interno del parco storico, sede dell'Istituto Oncologico Veneto. Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati prevedono l’intero rifacimento delle pavimentazioni stradali, di varia natura e ormai vetuste o in cattive condizioni

Nuova vita per la viabilità e i parcheggi dell’Ospedale Busonera inseriti all’interno del parco storico, sede dell'Istituto Oncologico Veneto. Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati prevedono l’intero rifacimento delle pavimentazioni stradali, di varia natura e ormai vetuste o in cattive condizioni. Tali lavori, in considerazione dell’importanza strategica dell’attività svolta presso il Busonera, sono volti a garantire l’accessibilità in tutta sicurezza del personale e degli utenti. A tal fine durante il restyling si renderà necessario modificare la viabilità nel parco storico del Busonera, inibendo parte dei percorsi.

Interventi

Il primo stralcio di interventi, autorizzati dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, consiste nel ripristino del manto di asfalto dei viali del parco per un importo complessivo di 135.000 euro, lavori che si svolgeranno, salvo impedimenti atmosferici, da mercoledì 8 a domenica 12 settembre. Nella prima fase (8-10 settembre) verrà interdetta la viabilità interna sul lato sud-est mantenendo in funzione tutti gli accessi carrai, mentre nella seconda (10-12 settembre) si interverrà sull'ingresso carraio principale che verrà sostituito dall'ingresso in prossimità alla rotonda di via Gattamelata. Questa seconda fase, più delicata per l'impatto sugli accessi, è stata programmata nel weekend al fine di arrecare il minor disagio possibile. Durante l'esecuzione degli interventi sarà apposta specifica segnaletica informativa e posizionato personale addetto all’indirizzamento dell'utenza, mentre sarà sempre garantita l'accessibilità alle ambulanze e alle persone portatrici di disabilità.

Secondo stralcio

Successivamente, in autunno, si terrà un secondo stralcio di lavori di manutenzione, del valore di 195.000 euro, che riguarderà le altre tipologie di pavimentazioni presenti e la realizzazione di una recinzione dell'isola ecologica.