«Padova città sempre più irraggiungibile»: Bertin attacca l'amministrazione comunale

«Non so se le otto fra associazioni e comitati spontanei che contestano la legittimità del mini parcheggio all’ex Prandina abbiano ragione. Di certo non saremo noi quelli che contesteranno la loro posizione»: Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Ascom Padova, mantiene le proprie convinzioni riguardo al dibattito sull'ex Prandina, parlandone come di un «parcheggio, piccolo e decentrato, come cartina di tornasole dell’eterno ondeggiare di Palazzo Moroni».

L'attacco

Afferma Bertin: «Noi siamo per le scelte nette, che poi sono le uniche che offrono soluzioni ai problemi. Invece inanelliamo una serie di mediazioni squisitamente politiche che non sono né carne né pesce, col risultato che non si raggiunge alcun obiettivo. La ex Prandina è un esempio: parco limitato dal parcheggio e parcheggio lontano da tutto e da tutti per cui non consono alle esigenze di accoglienza che meriterebbe la città. Si fa pure fatica a decidere per piazza Insurrezione dove anche la Soprintendenza non avrebbe nulla in contrario se sorgesse un park seminterrato e si fa fatica perché nonostante si vada verso un parco auto sempre più elettrico, l’ostracismo verso le quattro ruote è palpabile».

Negozi

Aggiunge Bertin: «I negozi chiudono non solo per l’avanzare dell’e-commerce molto favorito sul piano fiscale, non solo per gli affitti brevi che tolgono vani ai residenti, ma anche per le sempre maggiori difficoltà di avvicinarsi al centro. Chi fa acquisti fa fatica a farli in bus, in tram, in bici o in monopattino per cui la prospettiva di una città “irraggiungibile” per chi viene da fuori, da qui a poco tempo, non sarà un’ipotesi ma una certezza. Gli effetti, a dire il vero, cominciano già a farsi vedere: le vetrine chiuse sono l’anticamera del degrado. Guardiamo con grande preoccupazione alla desertificazione, ad esempio, di via Dante, e temiamo fortemente per tutti i negozi che si affacciano sulle strade che saranno interessate dai nuovi percorsi del tram. Già adesso scontano l’effetto cantieri, ma a lavori conclusi dovranno fare i conti con strade più strette dove le auto faranno sempre più fatica ad accedere. Il tutto, secondo la narrazione che proviene dal palazzo, dovrebbe favorire l’ambiente, ma basta un passaggio al parco Iris per rendersi conto che non è sempre tutto oro quel che luccica».

Patrizio Bertin

Conclude amaro Bertin: «A differenza di quanto stanno facendo le altre città della nostra regione, dove l’accoglienza si è tradotta in scelte precise (Verona, in quanto a comodità di parcheggi, è l’esempio più lampante, ma anche Vicenza si sta distinguendo per la gratuità degli stalli anche al sabato), Padova veleggia verso una “decrescita felice” (come si diceva un po’ di tempo fa), dove magari il turismo potrà dire la sua, ma una città, presa nel suo complesso, non può vivere solo il sabato e la domenica».