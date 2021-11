Sei posti auto riservati a donne incinte e genitori con figli fino ai due anni: nuovi park rosa in arrivo

Via libera dalla Giunta di Pozzonovo ai parcheggi rosa: saranno sei i nuovi posti auto riservati a donne in gravidanza e genitori con figli fino ai due anni d'età.

Park rosa

A darne notizia è Arianna Lazzarini, deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo: «Gli stalli saranno creati in prossimità dei principali servizi offerti dal Paese: immediate vicinanze del Municipio, plesso scolastico, nido comunale, scuola dell'infanzia, parco giochi e parcheggio pubblico più vicino alle principali attività commerciali. Il relativo permesso verrà rilasciato alle richiedenti previa domanda con certificato medico allegato. Sarà valido per il periodo che va dal terzo mese di gravidanza della futura mamma al secondo anno di vita del nascituro e potrà essere utilizzato dall'interessata, durante la gestazione e successivamente al parto, o dai genitori con bimbo a bordo. Dunque, un altro segnale di vicinanza alle famiglie e alla genitorialità come dimostrato sin dal nostro insediamento».