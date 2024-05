Accordo con le società telefoniche: sosta gratuita fino al 2 giugno per chi usa sms e app

Fino al 2 giugno la prima sosta è gratis per tutti gli utenti che la richiedono tramite sms o tramite web app. La promozione è offerta da Tim, Vodafone e WindTre. Durante il periodo di promozione la prima sosta e il costo del servizio (0,29 euro) sono completamente gratuiti. Per il rinnovo della sosta e a partire dalla seconda sosta si applicherà il costo previsto per lo stallo scelto. Dopo aver parcheggiato, basterà inviare un sms con il numero di stallo al numero 4850302 di Aps, o in alternativa aprire la web app aps.ticketingpass.it, inserire lo stallo e inviare da lì direttamente l’sms.

Si riceverà subito un sms di risposta contenente gli estremi di validità del Titolo di Sosta: giorno e ora in cui è stato attivato e durata della sosta. L’sms funge da titolo di sosta ed è immediatamente valido. Dieci minuti prima della scadenza della sosta si riceverà un sms che suggerisce di inviare una nuova richiesta per prolungare la sosta, sempre indicando il codice di stallo al numero 4850302.

“Park&Pay Sms” è il modo più veloce per pagare il parcheggio inviando un sms con il numero di stallo al numero breve di APS (4850302), oppure digitando sul browser aps.ticketingpass.it. Park&Pay SMS è il sostituto digitale delle monetine, che hai già in tasca con il tuo smartphone. Il mezzo per pagare facile e subito disponibile per tutti. Non occorre registrarsi, né scaricare app dagli stores né inserire la carta di credito. Occorre solo una Sim TIM, Vodafone o WindTre. Presto il servizio sarà reso disponibile ad altri operatori telefonici italiani.

Il costo della sosta, come da tariffario Aps, e il costo del servizio dell’operatore (0,29€ Iva inclusa) vengono scalati dal credito telefonico della Sim prepagata o addebitati sul conto telefonico TIM, Vodafone e WindTre. L’utente troverà il resoconto dei Titoli di sosta acquistati all’interno della propria fattura telefonica o degli strumenti di monitoraggio del credito telefonico resi disponibili dagli operatori telefonici.

Attivo in oltre 40 Paesi con un fatturato di 430 milioni di euro nel 2022, 860 professionisti in oltre 30 uffici nel mondo, Digital Virgo Group è un attore di primo piano nell’ecosistema digitale, partner di oltre 140 operatori telefonici e con oltre 300 aziende clienti.