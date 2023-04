Piazza Rabin, la denuncia di Uil-Fpl: «Viabilità e dispendio di risorse umane, bisogna intervenire»

«Com’è noto, dal 2018 Piazza Rabin a seguito di un imponente intervento di riqualificazione, è tornato ad essere un parcheggio totalmente rinnovato, messo a disposizione per la cittadinanza e per il notevole numero di turisti. La rivisitazione del parcheggio, che ha visto diminuirne la sua capienza rispetto al precedente, gestito da una azienda privata, è destinato a bus turistici, camper e automobili. Il parcheggio da diverso tempo, principalmente durante il fine settimana, quando l’afflusso di centinaia di automobilisti è veramente imponente, mette in evidenza delle problematiche inerenti alla viabilità, che inevitabilmente creano del traffico di notevole entità»: inizia così la nota inviata da Francesco Scarpelli, segretario provinciale Uil-Fpl, al comandante della polizia locale, al sindaco, agli assessori a Mobilità e Viabilità, Polizia Locale, Personale e agli operatori di polizia locale.

Prosegue Scarpelli: «Questa situazione di grave disagio, in pieno centro storico, si crea perché l’unico accesso al parcheggio, contrariamente a come avveniva anni fa, dove si poteva accedere anche da via Carducci, avviene esclusivamente da via 58° Fanteria. Gli autobus, i camper e le auto in coda, in attesa di entrare in parcheggio, di fatto vanno a creare una lunga serpentina di automezzi che interessa via Cavazzana, Via Leopardi, Prato della Valle, via Cavalletto, dove tale situazione inevitabilmente si ripercuote anche sul trasposto pubblico, che eroga Busitalia. Il problema è noto ormai da diverso da tempo, dove oltre agli automobilisti, chi segnala questo disagio, è sempre più spesso proprio il personale di Busitalia. Per sopperire a questa grave situazione, ormai consolidata da tempo, di tipo strutturale, viene impiegato sistematicamente personale della Polizia Locale, che al Sabato e nei giorni festivi, sia al mattino che al pomeriggio, per diverse ore deve necessariamente mettere in atto una serie di interventi sulla viabilità ed effettuare deviazioni, al fine di snellire il notevole traffico che si viene a creare. Il personale impiegato, peraltro, nell’esercizio delle proprie funzioni, spesso viene visto dagli utenti della strada in malo modo poiché quest’ultimi inevitabilmente vengono invitati dagli operatori di Polizia Locale, a cambiare parcheggio e/o itinerario. Un problema non certamente secondario, anzi, decisamente importante da non sottovalutare, visto che Padova risulta essere tra le città più inquinate d’Italia è quello legato proprio all’inquinamento, ovvero alle emissioni di CO2 dei numerosi veicoli, che per diversi… minuti rimangono in coda con il motore acceso. È necessario intervenire subito anche in prospettiva dell’imminente notevole flusso turistico che sta per arrivare a Padova, grazie alle bellezze che la città offre, all’arrivo della bella stagione, oltre che alla fine della pandemia. Ci troviamo davanti ad una situazione del tutto paradossale, sin dal rifacimento del parcheggio si era notata questa criticità, dopo la fine della pandemia la cosa è emersa nuovamente, ma ad oggi nulla è cambiato. Per quanto ancora si deve aspettare? Non entro nel merito delle eventuali soluzioni, in comune ci sono dei bravi tecnici, ma che evidentemente vanno interessati per la risoluzione del caso. Bisogna trovare necessariamente una soluzione per sanare una situazione divenuta insostenibile, che si protrae da troppo tempo!!! Dove chi a beneficiarne sarebbero la cittadinanza, i turisti, il trasporto pubblico, e al contempo si andrebbe a liberare del personale di Polizia Locale, che in questi mesi poteva essere impiegato per altre esigenze e magari in altre zone del territorio comunale. La Uil-Fpl è sempre disponibile ad un confronto costruttivo, come già avvenuto anni fa per risoluzione del problema inerente la viabilità delle vie Pace, Valeri e Tommaseo»