Un nuovo parcheggio per via Ugo Foscolo: approvato il progetto per realizzare 90 posti auto

Approvato dalla Giunta del Comune di Carmignano di Brenta il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Ugo Foscolo, a servizio del polo scolastico.

Park

Spiega Eric Pasqualon, vicesindaco reggente: «Si tratta di un' opera importante per la sicurezza di genitori e alunni. Non abbiamo mai registrato particolari disagi se non rallentamenti negli orari di ingresso e uscita, ma con l’apertura della nuova scuola elementare, che accoglierà altri 360 bambini, era assolutamente necessario programmare l’ampliamento dei parcheggi». Saranno realizzati circa 90 posti auto in un’area lungo via Foscolo che si trova a fianco della cartiera e di fronte alla Scuola primaria in via di ultimazione. La superficie complessiva dell’area è di 4 mila metri quadrati e il costo stimato dell’intero progetto è di 450 mila euro, comprensivo degli espropri. «L’intenzione dell’amministrazione - spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Bombonati - è di ultimare l’opera entro l’inaugurazione della nuova scuola primaria. Nelle prossime settimane sarà indetta la gara. Solo una parte del terreno è già di proprietà comunale e quindi sono già stati avviati i primi contatti con i privati proprietari dell’area, una quindicina. Se non ci saranno intoppi, i lavori potranno iniziare nell’estate». Si procederà alla livellazione del terreno con riporto di terra, alla sistemazione della condotta demaniale, alla predisposizione dell’illuminazione e di un adeguato impianto di videosorveglianza. Quindi all’asfaltatura e alla posa dei punti luce. Per aumentare la sicurezza, è allo studio la possibilità di creare una zona pedonale modificando la viabilità dell’area fronte scuola, ma solo in orario di entrata e uscita degli alunni.