Un nuovo parcheggio a servizio dei residenti: la posa della prima pietra

Ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 maggio, la cerimonia della posa della prima pietra del rifacimento del parcheggio di via Majorana da parte di Unox, nella zona industriale di Cadoneghe. Si tratta della terza e ultima opera pubblica che l’azienda, leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, realizza nell’area a seguito dell’accordo con il Comune di Cadoneghe, rientrante nel progetto urbanistico Pua "Salgaro"

Parcheggio

L’intervento prevede il rifacimento e la razionalizzazione dell’attuale parcheggio progettato con spazi di posteggio per mezzi pesanti per convertirlo a posti auto, rendendolo più coerente con le esigenze delle aziende della zona. La nuova area di sosta prevederà solo posti auto, migliorando l’utilizzo degli spazi e ricavando ulteriori 15 posteggi, oltre ad allargare e migliorare la zona verde limitrofa in cui verranno inoltre piantati nuovi alberi. Situato di fronte alla mensa dei dipendenti Unox, i lavori complessivi si inseriscono nel progetto di miglioramento dei servizi offerti ai lavoratori per godere di spazi verdi e relax durante la pausa pranzo. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, il presidente e fondatore di Unox Enrico Franzolin, l’amministratore delegato dell’azienda costruttrice Floriano Ballan e il progettista Luca Cesaro.

Cadoneghe

Prosegue, quindi, la collaborazione pubblico-privato che ha visto Unox intervenire altre due volte su questo spazio a beneficio della comunità, secondo l’accordo stipulato con il Comune: nel gennaio scorso è stato inaugurato il parcheggio di via Salgaro, sempre a Cadoneghe, che può ospitare oltre 450 auto su un’area di 20mila metri quadri, e nel 2023 è entrata in funzione la nuova rotatoria sulla Strada regionale 307 (detta del Terraglione), che ha rivoluzionato e messo in sicurezza la viabilità locale, mentre sono in fase di realizzazione anche due innesti ciclabili in corso di realizzazione da parte del Comune che la collegheranno ai percorsi già presenti e che verranno ulteriormente estesi. La nuova opera contribuirà a risolvere l’annoso problema del parcheggio di tutta la zona industriale di Cadoneghe, che da tempo soffre la mancanza di posti auto per l’ampliarsi delle attività che vi sono insediate.

Unox

La realizzazione è stata affidata all’azienda Ballan Costruzioni che è impegnata anche nello sviluppo di Unox City, l’area in fase di realizzazione che sarà dedicata alla produzione dei prodotti Unox e ospiterà il nuovo Innovation Hub. A breve sarà completato il primo capannone da 20mila mq, il secondo seguirà a ruota nella seconda metà dell’anno e il terzo sarà l’Innovation Hub, dove verranno trasferiti i laboratori di ricerca e sviluppo dell’attuale sede centrale, sita a qualche centinaio di metri, che sarà trasformata in Experience Centre per i clienti di Unox. «La cerimonia di oggi - spiega Enrico Franzolin, Presidente di Unox - conferma l’importanza degli accordi tra pubblico e privato, di cui quello con il Comune di Cadoneghe è un esempio virtuoso. Il parcheggio che ci apprestiamo a rifare a nostre spese risponde alle necessità più urgenti di quest’area industriale, perché da sempre ci sentiamo coinvolti nel migliorare il territorio dove siamo insediati. Il nostro impegno, infatti, non finisce qui. Dopo aver assicurato una migliore viabilità con la rotatoria del Terraglione e la facilità di parcheggio per i lavoratori con le nuove soste, l’ultimazione di Unox City offrirà zone green attrezzate a beneficio di tutta la collettività».