Un parco apistico in zona termale dopo la morte di milioni di esemplari: la proposta

Dopo il caso del mega-avvelenamento che nei giorni scorsi ha portato alla perdita in due aziende agricole di oltre quattro milioni di api - sulla quale al seguito di un esposto stanno indagando la Polizia locale e le autorità sanitarie competenti - il sindaco di Montegrotto Terme annuncia non solo che il Comune, in caso di procedimento, si costituirà come parte civile, ma anche il progetto, già allo studio, della costituzione nel Comune di un parco apistico.

Parco

«Ci è arrivata - afferma Riccardo Mortandello - una proposta che stiamo valutando molto attentamente. Penso a un parco, nei dintorni di Nulla Draghi, che punti a tutelare gli insetti dai pesticidi e da tutte le forme di inquinamento. Un parco che potrebbe ulteriormente differenziare la nostra offerta turistica. Negli ultimi tempi si è sviluppata sempre più la consapevolezza che le api sono insetti preziosissimi e insostituibili per l’equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza ambientale ed alimentare della nostra e di altre specie viventi, che permettono la riproduzione delle piante e consentono la biodiversità degli ecosistemi. La loro scomparsa mette a rischio la riproduzione sia delle specie di fiori selvatici sia delle specie coltivate. Il caso molto preoccupante di moria di massa di questi giorni ci dimostra ancora di più che la loro sopravvivenza è sempre più minacciata e faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità di amministrazione comunale affinché il nostro territorio sia un territorio amico delle api».