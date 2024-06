Il Parco a tutela dei "prati aridi", habitat prioritario

Si è svolto nei giorni scorsi il sopralluogo congiunto tra il personale del Parco Regionale dei Colli Euganei, Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, Orto Botanico e Università degli Studi di Padova per il monitoraggio della manutenzione dei prati aridi situati sul Monte Cecilia, a Baone (PD). L'intesa pluriennale tra queste istituzioni ha portato all’incontro in campo, volto a valutare gli effetti degli interventi messi in opera nel primo periodo di avvio del progetto di riqualificazione.

Individuati come habitat prioritario codice 6210, i prati aridi, o cosiddetti “vegri”, sono terreni steppici che ospitano stupende fioriture di orchidee spontanee e, unici in Italia, la Ruta padovana, una pianta a gravitazione illirico-balcanica. Generalmente, queste distese derivano dall’abbandono di aree coltivate oppure da zone destinate al pascolo o alla produzione del foraggio e si insediano su substrati superficiali caratterizzati dalla presenza di calcaree e marna a basse profondità. Dal complesso patrimonio floristico e dall’elevato numero di peculiarità racchiusi in questi ambienti prativi è nata l’esigenza di individuare e programmare la conservazione dell’area gestita dell’Ente Parco, estesa per circa 20 ettari nel Comune di Baone, per permettere una fruizione pubblica sostenibile, coniugando le esigenze di salvaguardia e tutela.

Per preservare i caratteri di naturalità, sono state previste operazioni colturali di intervento di sfalcio, controllo degli arbusti invasivi della boscaglia xero-termofila e rimodellamento del margine prato-bosco, oltre al posizionamento di cartelli di sensibilizzazione e dissuasori per ostacolare il transito di veicoli. Le operazioni di sfalcio vengono eseguite una volta all’anno a partire dalla fine di giugno, al fine di proteggere quelle specie animali che richiedono una vegetazione strutturata come rifugio e per permettere alle piante vascolari di disseminare. Tale pratica, inoltre, non avviene contemporaneamente su tutta la superficie così da garantire una maggiore protezione della microfauna, come le farfalle diurne.Questi interventi, effettuati dai tecnici Avisp, hanno l’obiettivo di mantenere e recuperare i 7,5 ettari di territorio che la cartografia della vegetazione individua come vegro o come vegro arbustato, aumentando la superficie e risanando i tratti scavati dalle moto e dalle biciclette.

Alessandro Frizzarin, presidente dell’Ente, sottolinea l'impegno del Parco Colli Euganei nel perseguire pratiche di gestione sostenibile e nel promuovere la fruizione responsabile delle risorse naturali: “Il monitoraggio continuo di questi habitat si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale dei Colli Euganei. Grazie alla costante collaborazione con gli Enti locali, contribuiamo alla salvaguardia di uno dei gioielli naturalistici più importanti della nostra regione.”.