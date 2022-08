Parco dei Faggi, parte il dialogo per la riqualificazione del giardino storico

Riqualificare il parco Faggi, restituendo dignità agli alberi secolari e rari. Questo chiedono i comitati di Voltabarozzo, che in settimana hanno incontrato il neo assessore al verde Antonio Bressa per trattare l'eventuale progettazione, ottenendo già da domani 29 agosto l'apertura anticipata di mezz'ora del parco dalle 9 alle 8:30. «Ho ascoltato con attenzione le richieste dei cittadini, approfondendo con loro la storia del giardino storico - racconta Bressa - e siccome parliamo di un luogo di assoluto pregio, dobbiamo impegnarci per valorizzarlo». Ora i comitati chiedono di tornare a valorizzare il patrimonio arboreo del parco, anche a fini educativi (essendoci le scuole vicine) e con l'obiettivo di tutelarli. L'obiettivo è quello di recintarli - ci sono anche due sequoie – installando delle tavole esplicative e rivitalizzare l’area del bambuseto e della fontana circolare, oltre all’area delle palme all’ingresso del parco e il pozzo. Oggi il parco ha una superficie di circa 23.500 metri quadrati e poco meno di 500 alberi, che fungono da habitat confortevole per numerose colonie di scoiattoli. Richiesta forse irricevibile invece, quella di ripiantare alberi storici recentemente abbattuti dopo una riqualificazione non proprio concordata.