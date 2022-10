Parco Scientifico Galileo, Matech al servizio del confort del bambino 

Si chiude con un nuovo prodotto ad alto tasso d’innovazione l’ultimo progetto realizzato da Match, la divisione di nuovi materiali del Galileo Visionary District, in collaborazione con l’R&D del Galileo. Le due strutture del Parco Scientifico Padovano, hanno sviluppato le soluzioni tecnologiche e quelle di progettazione e design per un nuovissimo materassino copri-seggiolino auto o passeggino, adatto a garantire elevato comfort termico al bambino, soprattutto durante la stagione estiva.

La ricerca

Una ricerca partita come di consueto dalle esigenze dell’azienda cliente, in questo caso Eleven Srl, che si è rivolta alle strutture di trasferimento tecnologico del Parco Scientifico Galileo Visionary District per la realizzazione di un prodotto ad alta tecnologia che garantisse performance elevate e un posizionamento innovativo sui mercati. Lo staff di Matech, guidato dalla project manager Valeria Adriani, ha proposto all’azienda un ventaglio di soluzionida cui si è attinto per individuare quella definitiva. Un sistema di competenze che si deve all’expertise del proprio gruppo di lavoro, al supporto dell’imponente archivio digitale dei materiali che la divisione arricchisce costantemente con le ultime novità tecnologiche, e ad un percorso constate di aggiornamento e ricerca delle più avanzate soluzioni della chimica e della fisica applicata ai materiali industriali.

Mix

In questo caso un mix di tre differenti materiali che compongono un materassino ad alta performance di ventilazione e portanza (la capacità cioè di supportare il peso garantendo il massimo confort al bambino). È lo strato centrale, a garantire l’aspetto più innovativo del prodotto: il materiale usato infatti è un tessuto tridimensionale molto traspirante ad alta portanza attualmente in uso solo nei settori dell’automotive di lusso e nel settore tecnico sportivo. A coprire lo strato 3D è stato usato un tessuto traspirante utilizzato nel mondo sportivo e certificato OeKo Test Classe 1 pienamente adatto per il contatto con la pelle delicata del bambino.