Al Parco Giorgio Perlasca l'inaugurazione del giardino dei giusti

Domenica 26 marzo 2023 alle ore 11.00 la Città di Selvazzano Dentro inaugura il “Giardino dei Giusti del Mondo” al Parco “Giorgio Perlasca” in via San Domenico.

Giusti

«Il Giardino dei Giusti a Selvazzano si propone non solo come luogo di memoria, – spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – ma anche di incontro, di dialogo e formazione, per presentare a tutta la popolazione le storie di coloro che, anche rischiando la vita, le amicizie, il lavoro, hanno preservato e difeso i valori di umanità e giustizia davanti all’indifferenza della società. Questo è solo l’inizio di un percorso che verrà affrontato nella Commissione Competente per la scelta condivisa dei Giusti a cui dedicare i prossimi alberi».

Alberi

Gli alberi hanno bisogno di essere coltivati, al pari della memoria che è un esercizio costante. La speranza è che bambini e ragazzi crescano, all'ombra degli alberi che abiteranno questo giardino, mantenendo vivo l'esempio di Giorgio Perlasca e dei Giusti del mondo che non si sono voltati dall'altra parte. «Nel mondo di oggi guerre, ingiustizie e discriminazioni sono all'ordine del giorno. – aggiunge il consigliere comunale Francesca Bressan – L'istituzione di un Giardino dei Giusti vuole essere quindi un invito a riconoscere il proprio privilegio e usarlo per schierarsi in difesa delle comunità marginalizzate. L'obiettivo è creare consapevolezza delle disparità attuali e raccontare la storia e le vite di chi ha scelto da che parte stare».