Al via i lavori per l'ampliamento del parco Iris. Pronto nell'autunno del 2025

In questi giorni, dopo le prime operazione propedeutiche di sistemazione dell’area, sono ufficialmente iniziati i lavori del primo stralcio per l’ampliamento del Parco Iris, finanziato con fondi Pnrr. L’incarico è stato affidato alla ditta Omnia Servitia srl per complessivi 1,6 milioni di euro e il cantiere si concluderà nell’autunno del 2025. Questo primo stralcio prevede interventi su un’area di 97.179 mq, all'interno di un disegno organico in continuità con il parco esistente. Nella zona Ovest del parco, verrà realizzato uno spazio destinato a eventi culturali con un richiamo ai teatri all’aperto presenti in molti giardini storici all’italiana, di circa 800 mq.

Il palco

La realizzazione di tale spazio sfrutta un dislivello esistente modellato secondo le esigenze di progetto con semplici movimentazioni di terreno, ha portato all’ideazione di un’area ad anfiteatro, con pendii morbidi da utilizzare come sedute direttamente sull’erba. E’ prevista anche la realizzazione di un palco in legno, che accoglierà eventi ricreativi e culturali.