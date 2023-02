Park per la chiesa di San Carlo, Lendaro: «Ennesima piastra di cemento sul verde pubblico»

Tutta nostra la città, il progetto politico nato attorno alla figura di Luca Lendaro (poi candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative) e da una costola di Potere al Popolo e fuoriusciti di Coalizione Civica esiste, resiste e boccia il progetto dell'amministrazione all'area Valli all'Arcella. Nella prima settimana di febbraio, durante la riunione della consulta di quartiere, il vicesindaco Andrea Micalizzi ha presentato una bozza di progetto di riqualificazione dell’area a San Carlo, compresa a sua volta nell’ambito di Piazza Azzurri d’Italia, che però non piace ai militanti.

La distanza

«Il progetto presentato si basava su rendering puramente esemplificativi di come potrebbe trasformarsi la zona in oggetto e su piantine poco rappresentative dalle quali si evinceva - sostengono da Tutta Nostra la città - .Però, come poi ha confermato il vicesindaco, sembra che nella porzione di suolo antistante la chiesa di San Carlo potrebbe essere realizzato un parcheggio funzionale ai bisogni della Parrocchia. Di fronte alle perplessità espresse in merito da vari cittadini intervenuti all’incontro, ha risposto in maniera insoddisfacente. Micalizzi è noto per essere poco ricettivo alle problematiche espresse dai cittadini in merito alla tutela del verde e del consumo di suolo, e l’ascolto reale pare essere una sua priorità solo come rappresentazione. Dopo meno di una settimana, abbiamo le ruspe che stanno già lavorando sul sedime destinato al parcheggio. La destinazione d’uso dell’area a verde pubblico “e servizi” ancora una volta si dimostra una formula magica che consente alle amministrazioni di intervenire con piastre di cemento sul verde pubblico».

Le domande

«Perché intervenire con ulteriori piastre di cemento in un quartiere con indici molto alti di consumo di suolo, che ha bisogno di salvaguardare al massimo il terreno vergine e il verde pubblico? - si chiedono. E ancora - .Perché ancora posti auto in una zona dotata di un grande parcheggio nell’adiacente area del supermercato Pam? Per quale motivo dobbiamo preoccuparci dei posti auto funzionali ad una parrocchia, che per giunta ne ha già una dotazione laterale e frontale oltre a quelli del parcheggio di cui sopra? Moltiplicare i parcheggi è un buon modo per promuovere la mobilità sostenibile nel quartiere? Sebbene gli appalti per Piazza Azzurri e quelli per l'area Valli siano distinti, le progettazioni dovrebbero essere collegate perché parti di un unico ambito, quello di una grande Piazza Parco funzionale a rivitalizzare il quartiere. A Piazza Azzurri potrebbero rimanere dei posti auto? Se si perché ciò non ha influito sul parcheggio che si vuole fare a tutti i costi nell’ Area Valli? A queste ed altre domande, parte delle quali già poste all'assessore Micalizzi durante l'incontro con la cittadinanza, chiediamo risposte non evasive. Basta parcheggi, sì ad un vero verde pubblico. L'area Valli deve rientrare in una progettazione complessiva come parte della Piazza Parco Azzurri d'Italia».