Il soprintendente Tinè: «Il park interrato in piazza Insurrezione si può fare»

«C'è uno studio in corso e non è affatto escluso che piazza Insurrezione possa avere un park interrato. Bisogna capire bene cosa c'è sotto, ma entro i due metri si potrà sicuramente realizzare». Il Soprintendente Vincenzo Tinè rilancia l'ipotesi di un park interrato in piazza Insurrezione attraverso le pagine del Mattino.

Come a Treviso

«Qui a Padova, come a Treviso, Verona e Vicenza, i parcheggi sotterranei si possono e si devono fare - precisa il Soprintendente - .Non ci sono ostacoli invalicabili da parte da nostra. Naturalmente è necessaria una delicatezza particolare dell'intervento. C'è un rischio significativo, ma assolutamente non ostacola un'eventuale programmazione». Tinè, a margine della conferenza di presentazione dei lavori di restauro delle facciate del Gabinetto di Lettura, torna su un argomento che tiene banco da 30 anni e che il mese scorso era stato ripescato da amministrazione e Camera di Commercio, scatenando polemiche e dibattiti. Sul tema si muovono anche le associazioni di categoria e i commercianti.

Lo studio

«Abbiamo commissionato e pagato uno studio approfondito a degli archeologi con l'incarico di concentrarsi soprattutto sui primi due metri - conferma Tinè - .Serve per verificare la possibilità di realizzare il famoso park seminterrato. Questo risolverebbe due problemi: quello di liberarsi dell'orrendo parcheggio a raso di oggi, non cancellando i posti per le auto». Soluzione che non dovrebbe avere problematiche di carattere archeologiche e che potrebbe addirittura permettere più spazio per le auto rispetto a quello a disposizione oggi. Nel seminterrato ci andrebbero a fotocopia il numero attuale, ma forse anche di più .Problemi archeologici non dovrebbero esserci perché i primi due metri sono interessati al massimo dalle macerie dei palazzi medievali, buttati giù all'epoca del fascismo e spianati tipo Acropoli».

I lavori

«Nei primi due metri potranno entrare delle grandi ruspe seguite dagli archeologi, mentre sui successivi 4 metri i dubbi sono diversi. Prima si fanno dei saggi, poi in opera si va a scavo estensivo. Lì rischiano di esserci resti sia del periodo romano che protostorico, quindi dei veneti antichi. Naturalmente, finché non si va a vedere, non si sa. L'archeologia però è fatta per scavare ed è un'attività di distruzione per definizione, quindi a meno che non venga fuori la villa romana con i mosaici o un tempio paleoveneto, tutto si può fare. Compreso riposizionare e riportare in superficie. E' ovvio che scavare due metri ha un costo, scavarne sei con il rischio di trovare qualsiasi cosa ne ha uno completamente differente. Lo studio è un'iniziativa nostra, considerato che c'era questo orientamento, ma poi noi possiamo solo dare dati ai decisori, che sono i politici».