Via alla campagna di prevenzione della Lilt contro il tumore alla prostata

Una delle armi più efficaci per sconfiggere il cancro resta la prevenzione. Dopo il mese di ottobre dedicato alle donne, Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori di Padova continua il suo impegno a novembre con la campagna di sensibilizzazione rivolta agli uomini. Grazie alla collaborazione con la Provincia di Padova, la Camera di Commercio, l’Università di Padova, l’ULSS 6 e Movember Team ENAV, prendono il via una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di promuovere l’importanza delle visite urologiche per la prevenzione dei tumori maschili. Il programma è stato presentato oggi con tutti i partner della campagna presenti. Nel 2022 LILT Padova ha fatto quasi 500 visite urologiche gratuite e la possibilità di sottoporsi a questi controlli proseguirà per i mesi di novembre e dicembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giordani

“Sono previsti eventi e iniziative di comunicazione – ha detto Sergio Giordani, presidente della Provincia di Padova - volte a rafforzare la sensibilizzazione della comunità sull’importanza delle visite di prevenzione. Ringrazio quindi la Lilt per l’organizzazione di questa campagna di informazione, sensibilizzazione e prevenzione e invito i cittadini a cogliere questa opportunità partecipando in modo convinto. La prevenzione è fondamentale per riuscire a ridurre l’incidenza di malattie, specie quelle legate al tumore, così da favorire il mantenimento del benessere e la qualità della vita. Questa campagna vuole dunque essere un’occasione in più che offriamo alla cittadinanza per fare scelte responsabili per la propria salute”.

Tabacchi

“L’azione avviata dalla Lilt parte dal presupposto che, rispetto alle donne, gli uomini sono in genere meno propensi a sottoporsi a visite preventive” interviene Dino Tabacchi, Presidente LILT Padova “nella maggior parte dei casi, si recano dall’andrologo o dall’urologo solamente in presenza di un problema. Invece, esattamente come per le donne, è fondamentale fare controlli periodici fin da giovani anche in assenza di sintomi. Per questo è importante insistere con le iniziative di prevenzione dedicate agli uomini”

Calabrò

A rafforzare quanto detto dal Presidente Tabacchi, l’esperienza raccontata da Antonino Calabrò, primario di Urologia dell’Ospedale di Schiavonia e responsabile del servizio di urologia della Lilt di Padova: “Grazie alle visite gratuite abbiamo potuto individuare tempestivamente 10 neoplasie, di cui 7 alla prostata, 1 al rene e 2 alla vescica, oltre ad altre patologie che avrebbero sicuramente compromesso sia la qualità della vita che la funzionalità renale dei pazienti. Invece, possiamo dire di aver permesso a 10 persone di vivere! Non ultimo in alcuni adolescenti è stato possibile riscontrare un varicocele che qualora non trattato avrebbe portato alla sterilità. Questi dati ci confermano l’importanza di proseguire le attività di prevenzione ed allargarle anche ai giovanissimi”.

Galeota

"La prevenzione – ha detto Andrea Galeota, responsabile Servizio Promozione e Progetti di Sviluppo del territorio della Camera di Commercio di Padova - può e deve essere uno strumento efficace per combattere qualsiasi patologia e rappresentare la base da cui partire per assicurare il benessere di un'intera comunità. Come Ente camerale siamo orgogliosi di proseguire con la Lilt padovana un proficuo rapporto di collaborazione che in questo caso pone forte attenzione ai tumori maschili e va nella direzione di diffondere la cultura della prevenzione attraverso progetti informativi e di sensibilizzazione come LILTforMEN con l'auspicio di ottenere risultati sempre più incoraggianti sia in termini di prevenzione che di ricerca e cura".

Iniziative

Le iniziative in programma per la campagna LILTforMEN si sono sviluppate grazie alla preziosa collaborazione con TEAM ENAV e il territorio provinciale. In particolare Domenica 6 novembre dalle 8 alle 13 si svolgerà “Una mattina con il baffo” a Montegrotto Terme, sarà l’occasione per passare una mattinata in compagnia facendo attività fisica con tutta la famiglia, grazie al supporto del Comune e allo stesso tempo ricevere informazioni sulla prevenzione oncologica. Il ritrovo è alle 8 in Piazza Primo Maggio per partire con un percorso in bicicletta (c.d. anello dei colli) o alternativamente una passeggiata guidata adatta a tutti fra il Monte Alto e Villa Draghi. La partecipazione è gratuita, ma durante l’evento sarà possibile sostenere le visite urologiche gratuite attraverso una donazione.. Il 19 novembre dalle 9 alle 17 ci sarà “PADELLIA - MO!”: terza edizione del torneo di Paddle a Mestrino, organizzato da Team ENAV dove LILT sarà presente con un punto informativo, per info e prenotazioni Marco Borlina 3478032868. Il mese di novembre si concluderà con il tradizionale evento targato Movember al Pedrocchi, un aperitivo con musica, divertimento e allegria all’insegna della prevenzione. Per i mesi di novembre e dicembre è in programma l’ultima tranche di visite urologiche fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare una visita urologica di prevenzione scrivere a info@liltpadova.it o per telefono allo 049/8801484 (interno 4).