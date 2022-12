AcegasApsAmga, parte la campagna natalizia per sensibilizzare verso la raccolta differenziata

Il coinvolgimento dei cittadini per rendere il Natale sempre più sostenibile. A partire da oggi 19 dicembre, per tutte le festività natalizie, gli autobus e le fermate dei mezzi pubblici di Padova indosseranno nuovi abiti, natalizi e green. Saranno affissi infatti i cartelloni pubblicitari realizzati da AcegasApsAmga in collaborazione con il Comune di Padova per sensibilizzare tutti i cittadini verso una corretta raccolta differenziata e rendere così la città sempre più sostenibile soprattutto in un periodo in cui tra pranzi, cenoni, regali e addobbi si produrranno molti rifiuti.

Numeri

Un’iniziativa voluta fortemente dal Comune e dalla multiutility per dare una nuova spinta nella direzione del riciclo e dell’economia circolare, concretizzando l’impegno preso dall’amministrazione e da AcegasApsAmga per migliorare la percentuale della raccolta differenziata e raggiungere il traguardo dell’80% entro il 2027 e dell’84% entro il 2030, come previsto dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti. Un obiettivo ambizioso, per raggiungere il quale è necessaria la collaborazione di ogni padovano unitamente all’innovazione e al potenziamento dei servizi alla città operata quotidianamente da AcegasApsAmga.

Il Rifiutologo e gli altri servizi per i cittadini

Non sai dove gettare la carta regalo, le luci di Natale rotte o gli scarti di cucinadel pranzo e del cenone di Natale? Non preoccuparti: all’interno di ogni cartellone esposto – e realizzato in perfetto clima natalizio – si può trovare il QR code con cui scaricare nel proprio telefono l’App “Il Rifiutologo”, software in grado di guidare i cittadini su dove conferire correttamente i propri rifiuti, inviare segnalazioni e chiarire ogni dubbio in materia di raccolta differenziata. Per i rifiuti particolari e ingombranti, invece, si ricorda che nei Centri di Raccolta il cittadino residente nel territorio di riferimento può conferire gratuitamente tutti i rifiuti urbani che, per tipologia e/o dimensioni e/o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario. Ogni Centro di Raccolta è presidiato da uno o più operatori incaricati dell'accettazione, della gestione e dell'assistenza. Il cittadino trasporta il rifiuto al Centro di Raccolta con mezzi propri e posiziona il materiale nel contenitore, seguendo le modalità impartite dal custode del centro.

Ragona

L’assessore all’ambiente del Comune di Padova, Andrea Ragona, commenta: «Nel periodo delle Feste aumenta la quantità di rifiuti che produciamo ed è importante differenziare in maniera consapevole e corretta. Con questa campagna l’obiettivo è far arrivare ai cittadini tutte le informazioni perché possano realizzare una differenziata di qualità. L’appello che voglio fare alla cittadinanza è anche quello di provare laddove possibile a ridurre la produzione rifiuti. Possiamo incartare i regali sotto l’albero con carta riciclata, acquistare oggetti e favorire alimenti con meno imballaggi, cercando di prediligere la filiera corta e la prossimità. Le azioni quotidiane di ognuno di noi fanno la differenza per tutti, anche a Natale».

Buiatti

Il direttore servizi ambientali di AcegasApsAmga, Massimo Buiatti: «Siamo lieti di far partire questa campagna di comunicazione durante le festività natalizie, che sottolinea l’impegno del Comune e di AcegasApsAmga per fornire ai cittadini tutti gli strumenti per aumentare l’attenzione verso l’ambiente e la corretta differenziazione dei rifiuti. Agire per una riduzione dell’impatto ambientale della città significa proprio adottare comportamenti quotidiani e piccole attenzioni in prima persona, da parte di tutti i cittadini e gli attori coinvolti».