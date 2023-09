Iniziati i lavori per la ciclabile che collegherà la stazione alle sedi universitarie

Sono partiti i lavori della nuova pista ciclabile che collegherà il piazzale della stazione alle succursali dell'ateneo presenti nel raggio di circa 2 chilometri. Un percorso che va ad incrociare il nuovo polo umanistico in piazza Mazzini, con Maldura e Liviano, passando per la caserma Piave e la Prandina. Con i 700 mila euro del Pnrr entro fine anno 3,5 chilometri di pista saranno pronti per gli universitari. «In parte dovremmo fare manutenzioni e in parte partire da zero - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Con la segnaletica, le corsie dedicate, l'illuminazione, l'eliminazione delle barriere architettoniche. Un lavoro che incrocia altri progetti come la sistemazione di piazza Mazzini».

Il cantiere in piazzale San Giovanni

I lavori sono già iniziati ai lato di Porta San Giovanni, dove sarà allargato il marciapiede e spostata quindi la carreggiata più a destra, dove oggi ci sono due aiuole spartitraffico che verranno rimosse. Sono circa settantamila gli iscritti all'Università e quasi tutti arrivano da fuori città. Questi interventi si inseriscono nel nuovo Bici masterplan di Padova che si basa su un piano della ciclabilità nato sul concetto di rete, continuità e sicurezza delle opere stradali per i ciclisti, definite da standard di qualità dei percorsi ciclabili, resi riconoscibili a tutti gli utenti della strada grazie accentuazione della segnaletica orizzontale e verticale.