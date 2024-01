Etra, a Galzignano Terme arriva l'ecomobile per i rifiuti non conferibili

Continua per i cittadini del Comune di Galzignano Terme il servizio di Ecomobile, che si propone ad integrazione del conferimento nei Centri di Raccolta di Etra. A partire da sabato, 13 gennaio, la prima data utile, il mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti che non possono essere conferiti tramite il normale sistema di raccolta porta a porta sosterà un sabato ogni mese dalle 8 alle 11 nel parcheggio del Campo Sportivo Comunale. Per usufruire del servizio, che è gratuito ed è riservato esclusivamente alle utenze domestiche del Comune di Galzignano Terme, è sufficiente presentare un documento di identità valido.

L'attesa

Per ridurre i tempi di attesa e conferimento si ricorda che i rifiuti devono essere presentati già differenziati e, dove possibile, separati nelle diverse componenti (senza pile e batterie, se presenti), in modeste quantità per volta, comparabili alla produzione di un'utenza domestica e compatibilmente con la capacità ricettiva dell'Ecomobile. In particolare, si potranno conferire Accumulatori al piombo, Barattoli di solventi e vernici, Cartucce e toner per stampanti esauriti (solo di provenienza domestica e nell’imballaggio originale), Contenitori di sostanze pericolose, tossiche e infiammabili (pieni e vuoti), Farmaci scaduti, Neon, Olio minerale esausto (olio motore), Piccoli elettrodomestici, Pile, TV, PC e monitor entro i 10 kg cadauno. Si ricorda che è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti o lasciarli nell’area nei giorni e negli orari non previsti. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni vigenti.

Le date

Queste le date nelle quali sarà possibile trovare l’Ecomobile: 13 gennaio, 3 febbraio, 2 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 1 giugno,6 luglio, 3 agosto, 7 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 7 dicembre.