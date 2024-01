In campo per solidarietà verso l'arbitro a cui urlarono «Devi fare la fine di quella di Vigonovo»

Un segnale concreto per prendere le distanze da una vicenda inqualificabile: sabato 20 gennaio al palazzetto dello sport di Monticello Conte Otto (Vicenza) dalle ore 10 si disputerà una partita di pallacanestro tra la selezione Nazionale Oversportitalia e gli amatori degli Irriducibili Virtus Padova, squadra dove gioca il papà della ragazza arbitro pesantemente offesa da un genitore sugli spalti durante un incontro giovanile che stava arbitrando.

La partita

«Devi fare la stessa fine di quella di Vigonovo», questo è quanto le era stato urlato rinvigorendo i terribili fatti che hanno coinvolto Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato poche settimane prima. Un Daspo di 5 anni è stato emesso dal questore di Padova nei confronti di un 50enne per insulti sessisti all'arbitra, e sarà proprio lei ad arbitrare l'incontro con l'aiuto degli arbitri del Gas - Giovani Arbitri Sportschool Dueville). «Siete tutti invitati sabato al palazzetto - afferma Damiano Ceron, sindaco di Monticello Conte Otto - per una partita di solidarietà con entrata gratuita: vi aspettiamo numerosi». Sono state coinvolte dagli organizzatori diverse associazioni, squadre di basket, autorità, ex giocatori professionisti, campioni di varie discipline, con l'unico obbiettivo di condannare la violenza sulle donne e di genere. Agli spettatori viene chiesto infatti anche di indossare possibilmente qualcosa di rosso. Le Nazionali Over di recente hanno organizzato una gara a Roma con la Nazionale Parlamentari, a favore di Telethon, e sono state anche protagoniste di un servizio andato in onda su Rai2. Al pomeriggio dopo l'evento, tutti i partecipanti sono invitati al palazzetto dello sport “Città di Vicenza” per l'accesa sfida di serie B Vicenza-Mestre.