Non è facile dimenticare il jazzista Carpentieri, partita una raccolta fondi per la moglie Sara

La notizia della scomparsa del musicista padovano Enzo Carpentieri ha sconvolto il mondo della musica italiana e non solo. Molti i messaggi di cordoglio sui social network. Ora in memoria del jazzista che aveva solo 63 anni, è stata organizzata una raccolta fondi online. «In ricordo di Enzo Carpentieri, musicista formidabile e appassionato, una persona di grande generosità e gentilezza. Lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità del jazz ma soprattutto l'amata Sara che vogliamo sostenere con questo gesto d'affetto» sono le parole che Silvia Bazza ha scritto su GoFundMe, dove è stata lanciata la campagna. In molti hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza e così, in soli quattro giorni, sono stati raccolti oltre 5400 euro.

La moglie Sara

«Carissimi tutti, Sara vi ringrazia per questa ondata di generosità e affetto in un momento così difficile. Stiamo ricevendo richieste da tanti amici di Enzo da tutto il mondo e per questo motivo abbiamo deciso di far proseguire la campagna donazioni. Grazie» conclude l’organizzatrice dell’iniziativa. La campagna è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/in-ricordo-di-enzo-carpentieri-e-della-sua-musica