Annullata la partita della pace tra russi e ucraini: troppo sconvolgenti i fatti degli ultimi giorni

"Una partita per la pace", questo il nome dell'iniziativa del Coni Veneto che avrebbe dovuto vedere atleti ucraini e russi gareggiare insieme in diverse discipline. Ma le ultime immagini dei massacri hanno spinto gli ucraini a declinare.

La partita

La gara è stata annullata. Doveva svolgersi domenica 10 aprile presso gli impianti di Ca' Rasi, doveva vedere scendere in campo ucraini e russi, insieme, perché lo sport è al di sopra della guerra. Ma non lo sono i sentimenti. Dopo gli ultimi avvenimenti in Ucraina, i massacri, gli stupri, i cadaveri lasciati per strada, gli atleti di quella regione hanno preferito evitare di gareggiare. Sono troppo scossi per scendere in campo. L'annullamento è stato reso noto dallo stesso Coni Veneto con una nota firmata dal presidente Dino Ponchio: «Ringraziando quanti si sono prodigati per la riuscita del progetto, che voleva dimostrare come il conflitto attuale in Ucraina fosse più una guerra dei “poteri” e molto meno dei “popoli”, alla luce degli sconvolgenti fatti e documenti emersi negli ultimi giorni, gli organizzatori (Coni Veneto, Comune di Padova, Coordinamento EPS Veneto), sentiti i referenti degli atleti ucraini ospiti e residenti in Veneto, debbono annunciare che le disponibilità iniziali sono venute a mancare, per cui la manifestazione viene annullata. Di ciò siamo profondamente dispiaciuti, ma comprendiamo quanto possano aver pesato le cruenti immagini e le crudeltà documentate dai media negli ultimi giorni nella decisone degli atleti e loro responsabili nel declinare l’invito. Scusandoci ancora per l’inconveniente e auspicando una possibile riedizione della manifestazione, ringraziamo per la disponibilità dimostrata».