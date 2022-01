Partiti i lavori per regalare all'Arcella una piastra da basket dedicata a Kobe Bryant

Sono iniziati ieri i lavori in piazza Kobe Bryant. Padova avrà quindi una piazza dedicata a uno dei più grandi giocatori di sempre Sorgerà all'Arcella dove entro la primavera verrà allestito, con un impegno da parte dell'amministrazione di circa cento mila euro, un nuovo campo da basket che sarà così utilizzabile dai tanti appassionati di questa disciplina. Il campo e la nuova piazza sorgeranno proprio all’angolo tra Corso Tre Venezie e Via Gennari all’altezza della rotatoria. In quel punto è già ben visibile, da diversi mesi, il grande murales che l'artista C110 ha dipinto stimolato da quelli di "Mille e Una Arcella".